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Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко

Президент Белоруссии также назначил Николая Снопкова первым вице-премьером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Климентьев/ТАСС

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Романа Головченко новым премьером республики. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА. 

"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета", - говорится в сообщении. 

Лукашенко заявил, что не имеет претензий к занимавшему пост главы правительства Сергею Румасу, но приветствует его желание заниматься бизнесом. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую", - сказал президент.

Он также назначил Николая Снопкова первым вице-премьером Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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