Рада поддержала увольнение Пристайко с поста вице-премьера по европейской интеграции

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Верховная рада на заседании в четверг проголосовала за увольнение Вадима Пристайко с поста вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

Пристайко занимал должность вице-премьера всего три месяца, а до этого более полугода возглавлял украинский МИД. Планируется, что после увольнения он будет командирован для работы послом Украины в Великобритании.

Верховная рада утвердила на эту должность Ольгу Стефанишину - экс-директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Такую перестановку в кабинете министров ранее одобрила на своем заседании пропрезидентская фракция "Слуга народа". Пристайко и Стефанишина, подчеркнул глава фракции Давид Арахамия, "меняются по обоюдному согласию". "Вадим [Пристайко] изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека, - пояснил Арахамия. - А Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции". Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук назвала увольнение Пристайко "потерей для кабмина", но в то же время отметила, что Украине в Британии нужен "мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки страны в проведении реформ и защите суверенитета".

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в городе Килия Одесской области. Он окончил Киевский политехнический институт и магистратуру Украинской академии внешней торговли. В 1990-е годы состоял на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997 году перешел в систему МИД Украины. Работал в генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия; 2000-2001), был послом в Канаде (2012-2014), заместителем главы МИД - руководителем аппарата (2014-2017) и первым заместителем главы МИД Украины Павла Климкина (2017). В 2017-2019 годах возглавлял Миссию Украины при НАТО. С мая 2019 года - заместитель главы администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленского. В августе 2019 года был назначен министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.