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Законодательный совет Гонконга принял закон о гимне

Закон предусматривает, что оскорбительное отношение к гимну КНР "Марш добровольцев" будет караться штрафом и тюремным сроком до трех лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июня. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга в четверг принял закон, регламентирующий правила использования государственного гимна и предусматривающий ответственность за неуважительное к нему отношение. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Закон предусматривает, что оскорбительное отношение к официальному гимну КНР "Марш добровольцев" будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450 и тюремным сроком до трех лет.

Депутаты от оппозиционного лагеря неоднократно пытались препятствовать принятию этого правового акта. Один из таких политиков устроил скандальную выходку, разбрызгав в зале заседания пахучую жидкость с удобрениями. После этого дебаты пришлось прервать, а в комплекс явились сотрудники пожарной службы и полиции.

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