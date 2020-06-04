Маас заявил о "конкретных доказательствах" причастности россиянина к атаке на Бундестаг

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что следствие располагает доказательствами того, что гражданин России вместе с другими лицами осуществил хакерскую атаку на Бундестаг для разведки РФ. С таким утверждением Маас выступил в интервью итальянской газете La Repubblica, которое в четверг опубликовало внешнеполитическое ведомство Германии.

"Есть конкретные и неопровержимые свидетельства того, что гражданин России вместе с другими лицами осуществил хакерскую атаку на германский Бундестаг весной 2015 года для российской разведки", - заявил министр. По его словам, на основе имеющейся информации был выдан ордер на арест россиянина.

"О политическом осуждении, как это все время утверждает российская сторона, вообще не может быть речи", - считает Маас. Он напомнил, что Германия намерена в ЕС приложить усилия для запуска процедуры принятия санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за хакерскую атаку.

"Одновременно также ясно, что мы по-прежнему стремимся сохранить конструктивно-критический диалог с Москвой по таким внешнеполитическим направлениям, как конфликт на востоке Украины или Ливия и Сирия", - заявил глава МИД ФРГ.

Касаясь планов президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в этом году Россию, Маас повторил, что партнеры Вашингтона ожидают дальнейшей информации Соединенных Штатов о том, в каком формате они хотят провести встречу. Он снова указал на то, что причиной возвращения к формату G7 стало воссоединение Крыма с Россией.

"До сегодняшнего дня ничего не изменилось", - констатировал Маас.

Вокруг обвинений

В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.