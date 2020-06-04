В Лондоне на протестах из-за смерти афроамериканца задержаны 13 человек

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Тринадцать человек были задержаны в британской столице по итогам акций протеста, прошедших в Лондоне в среду из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Скотленд-Ярде.

"В общей сложности 13 человек были задержаны в результате полицейской операции на протестах в Вестминстере в субботу и в ранние часы четверга", - сказала представитель столичной полиции.

Всего в среду на улицы Лондона вышли тысячи человек, которые устроили акции протеста в Гайд-парке, на площади перед парламентом и перед канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит. В последнем случае акция протеста переросла в потасовку с полицией. Телеканал Sky News разместил на своем сайте видео и фото, на которых видно, как демонстранты чем-то забрасывают стражей порядка, охраняющих вход в резиденцию главы правительства, а один из протестующих вступает в драку с полицейским.