{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Лондоне на протестах из-за смерти афроамериканца задержаны 13 человек

Всего на улицы Лондона вышли тысячи человек, которые устроили акции протеста в Гайд-парке

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Тринадцать человек были задержаны в британской столице по итогам акций протеста, прошедших в Лондоне в среду из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Скотленд-Ярде.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

"В общей сложности 13 человек были задержаны в результате полицейской операции на протестах в Вестминстере в субботу и в ранние часы четверга", - сказала представитель столичной полиции.

Всего в среду на улицы Лондона вышли тысячи человек, которые устроили акции протеста в Гайд-парке, на площади перед парламентом и перед канцелярией премьер-министра на Даунинг-стрит. В последнем случае акция протеста переросла в потасовку с полицией. Телеканал Sky News разместил на своем сайте видео и фото, на которых видно, как демонстранты чем-то забрасывают стражей порядка, охраняющих вход в резиденцию главы правительства, а один из протестующих вступает в драку с полицейским.

Теги
ВеликобританияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня
Как отмечается, решение суда обжалованию не подлежит
Читать полностью