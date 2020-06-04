В Белоруссии упростят процедуру получения гражданства

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белорусские депутаты приняли поправки в закон о гражданстве Белоруссии, расширяющие круг лиц, которые смогут получить гражданство в льготном порядке.

Представляя в четверг законопроект в Палате представителей (нижняя палата парламента) первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич сказал, что новшества помогут повысить привлекательность страны.

"Предлагаемые дополнения и изменения помогут повысить привлекательность страны и в перспективе оказать благоприятное воздействие на формирование и развитие национального человеческого капитала", - сказал Казакевич, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Согласно документу, планируется сократить с семи до пяти лет срок непрерывного проживания, необходимого иностранцу для обращения с ходатайством о приеме в белорусское гражданство. Кроме того, расширяется круг лиц, которые смогут претендовать гражданство в льготном порядке. В частности, речь идет о тех, кто получил в Белоруссии высшее образование и работает в стране не менее трех лет. На упрощенный порядок могут рассчитывать иностранцы, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей - граждан Белоруссии.

Восстановление в гражданстве также упрощено: граждане, достигшие 18-летнего возраста и вернувшиеся на постоянное проживание в Белоруссию, смогут сделать это в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства.

Поправки предусматривают также, что участвовавшие в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Белоруссии будут лишены гражданства. При этом планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. По словам Казакевича, изменения в законодательство позволят "обеспечить эффективное противодействие возникающим рискам и угрозам национальной безопасности в части незаконной миграции".