Суд Киева разрешил принудительно привести Порошенко на допрос 10 июня

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) принудительно доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял в четверг.

"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича в статусе свидетеля", - сказано в решении суда. Решение суда обжалованию не подлежит.

ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос. Допрос запланирован на 11:00.

Ранее Порошенко не явился на допрос в ГБР 26 и 29 мая. В связи с этим ГБР заявило, что может применить к бывшему президенту силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

В свою очередь адвокаты Порошенко заявили, что он не придет на допрос в ГБР из-за непредусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Следователи Государственного бюро расследований вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о записи его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая на пресс-конференции в Киеве обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко с Байденом и госсекретарем Джоном Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. В частности, на обнародованных записях Порошенко отчитывается о повышении тарифов на Украине, обсуждает вопрос отставки генерального прокурора страны, назначение американских кураторов в ведомства. После публикации записей офис Генерального прокурора начал расследование в отношении Порошенко по факту возможной госизмены, а ГБР параллельно открыло дело о законности "прослушки" их разговоров.

Сам Порошенко отвергает обвинения в госизмене и заявил, что записи являются подделкой и масштабной спецоперацией "пятой колонны" против Украины, которая через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.