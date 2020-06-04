Около посольства США в Варшаве собрались протестующие из-за смерти Флойда

ВАРШАВА, 4 июня. /ТАСС/. Массовая акция протеста проходит в четверг в столице Польши у здания посольства США. Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся на улице у дипмиссии в центре города устроили митинг из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Участники акции пришли к посольству в масках из-за эпидемии коронавируса, многие в знак протеста одеты в черное. На картонных плакатах демонстрантов написаны лозунги в поддержку справедливого расследования смерти Флойда и защиты человеческой жизни вне зависимости от расы и цвета кожи.

В демонстрации участвуют несколько сотен молодых людей. Они выкрикивают "Мы требуем правосудия!", "Джордж Флойд", "Жизнь черного имеет значение", "Я не могу дышать" и другие лозунги на английском языке.

Демонстрация проходит мирно. За ходом акции наблюдает полиция. Полицейские не вмешиваются в происходящее, наблюдая только за тем, чтобы участники акции не блокировали движение автомобилей по проезжей части и велосипедной дорожке.