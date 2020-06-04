Приговор устроившему стрельбу в мечети Осло вынесут 11 июня

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июня. /ТАСС/. Приговор по делу Филипа Мансхауса, который открыл 10 августа 2019 года стрельбу в мечети близ Осло, будет оглашен 11 июня. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро.

Пресса и публика не будут допущены на оглашение приговора из-за ситуации с коронавирусом.

Изначально цикл судебных заседаний в окружном суде Аскера и Берума по делу должен был завершиться 26 мая, однако это произошло раньше - 20 мая, когда стороны огласили свои требования по итоговому вердикту. Судебный процесс над Мансхаусом начался 7 мая.

Открывший 10 августа 2019 года стрельбу в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) Мансхаус обвиняется в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство. В результате его действий пострадал один человек, позднее было обнаружено тело сводной сестры террориста, убитой из-за ее азиатского происхождения.

Обвинение просит приговорить Мансхауса к 21 году заключения. Это самое жесткое наказание, предусмотренное уголовным правом страны. Его особенностью является то, что осужденный может находиться в заключении в течение всего того времени, что будет считаться опасным для общества, то есть фактически пожизненно. Такой же приговор получил в 2012 году норвежский террорист Андерс Брейвик.