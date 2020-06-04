Тысячи жителей Гонконга зажгли свечи в память о событиях на площади Тяньаньмэнь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июня. /ТАСС/. Тысячи активистов в Гонконге, несмотря на запрет властей, в четверг вечером провели акцию в память о студентах, погибших во время трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Церемонии при зажженных свечах прошли в разных районах города. Как передает корреспондент ТАСС, полиция не вмешивалась в происходящее и воздерживалась от разгона участников незаконных собраний.

Более тысячи манифестантов собрались в парке Виктория, где это ежегодное мероприятие впервые за 30 лет было запрещено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сотни человек также участвовали в акциях и в других районах города, несмотря на действующий запрет собираться в группы более восьми человек.

Некоторые активисты размахивали американскими флагами, скандировали антиправительственные лозунги и критиковали планы Пекина принять закон о нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР. Полиция мобилизовала на случай возможных беспорядков свыше 3 тыс. сотрудников. Однако к этому часу ситуация в городе спокойная, столкновений не отмечено, основная масса участников начала расходиться по домам.

Вооруженное подавление в начале лета 1989 года студенческих выступлений в центре Пекина, которые были квалифицированы как "контрреволюционный мятеж", привело к значительным человеческим жертвам. Многие участники демонстраций были осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Официальная позиция гласит, что предпринятые тогда меры по наведению порядка были необходимы для стабилизации обстановки в стране и продолжения курса экономических реформ.

В материковом Китае эта чувствительная тема до сих пор подвергается жесткой цензуре. Наделенный правами расширенной автономии Гонконг - единственное место в КНР, где ежегодно вспоминают печальные тяньаньмэньские события и 4 июня устраивают многотысячные акции. В Гонконге также действует первый в мире мемориальный частный музей, посвященный этой теме.