Япония увеличит объем финансирования разработки вакцины от коронавируса до $300 млн

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Японии увеличит объем средств, выделенных на разработку вакцины от нового коронавируса до $300 млн. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении на третьем Глобальном саммите по вакцинам, который Великобритания проводит в формате видеоконференции.

"В прошлом месяце мы пообещали выделить $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) на борьбу с COVID-19. Мы надеемся, что GAVI сможет рассмотреть возможность использования японских вакцин, производственных мощностей и технологий, чтобы победить вирус. В связи с этим мы дополнительно выделим еще $200 млн и доведем общий объем до $300 млн", - сказал он.

Ранее Абэ заявил, что он хотел бы предложить партнерам по Группе семи создать международный орган по управлению патентами на потенциальные вакцины от коронавируса. Главной целью этой инициативы является обеспечение стабильных поставок в развивающиеся страны.

Основная цель нынешнего саммита - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 годы. В нем должны принять участие главы 35 государств и правительств. К саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли.