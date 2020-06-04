В Перу продлили на 90 дней режим ЧП, введенный из-за коронавируса

ТАСС, 4 июня. Власти Перу продлили на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ был опубликован в четверг в газете El Peruano - официальном издании правительства республики.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. Действие режима ЧП истекало 9 июня. В соответствии с новым правительственным распоряжением указанная мера будет оставаться в силе до начала сентября.

Как отмечено в тексте указа, его цель состоит в том, чтобы "уменьшить негативные последствия ситуации, представляющей собой повышенную опасность для жизни и здоровья населения", а также способствовать "деятельности, направленной на предотвращение" таких угроз.

По последним данным Минздрава, число заразившихся новым коронавирусом в Перу составило 178 914, 4 894 человека умерли. В мае Вискарра заявил о начале поэтапного возобновления экономической деятельности. С 18 мая перуанцам разрешили гулять с детьми до 14 лет в радиусе 500 м от дома. Вместе с тем президент призвал граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности.