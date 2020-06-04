Нидерланды выделят €325 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации

ГААГА, 4 июня. /ТАСС/. Нидерланды намерены выделить €325 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) в период с 2021 по 2030 годы. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте в своем выступлении на третьем Глобальном саммите по вакцинам, который Великобритания проводит в формате видеоконференции.

"Мы хотели бы объявить о том, что Нидерланды направят Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации €325 млн в период с 2021 по 2030 годы", - сказал он. Средства, добавил Рютте, по просьбе альянса "будут направляться преимущественно в международный механизм финансирования иммунизации", который Нидерланды считают одним из самых эффективных механизмов.

Основная цель нынешнего саммита - сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период с 2021 по 2025 годы. В нем принимают участие главы 35 государств и правительств. К саммиту приковано особенно пристальное внимание в свете пандемии коронавируса.