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Глава КНШ ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел в четверг телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя КНШ Диди Халфхилл.

Представители двух стран "обменялись взглядами по вопросам, представляющим взаимный интерес", отмечается в документе. "В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора", - отмечают в Пентагоне.

Милли и Герасимов ранее обсуждали в ходе состоявшегося 28 февраля телефонного разговора усилия по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии, однако тогда решили также не раскрывать подробности своей беседы.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичМилли, Марк
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