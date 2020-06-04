Еще один подозреваемый арестован в ФРГ по делу о нарушении эмбарго в отношении России

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ добилась выдачи ордера на арест еще одного гражданина Германии по делу о нарушении эмбарго против России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Некий Александер О. был временно задержан накануне, сейчас он пока находится на свободе. Конкретно мужчина подозревается в отмывании денег. Следствие считает, что он является другом и бизнес-партнером Александера С., арестованного в феврале по подозрению в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ в семи случаях, а именно, в нарушении эмбарго против России.

Александер С. руководил фирмой, зарегистрированной на юге Германии. Следствие считает, что он поставлял станки "конечным потребителям в России, действующим в военной сфере". Чтобы обойти проверки и скрыть это, подозреваемый якобы осуществлял сделки через меняющихся фиктивных получателей, предоставлял компетентным органам неверные сведения. Всего в период с января 2016 по январь 2018 года он реализовал заказы на общую сумму примерно в €8 млн.

Все поставленные машины объективно могли быть пригодны для использования в военной сфере" и попадали под товары двойного назначения, запрещенные в ЕС для экспорта в Россию, отметили тогда в прокуратуре.

Новый подозреваемый получил от Александера С. почти половину прибыли, вырученной от продажи товаров в России. Причем в прокуратуре ФРГ уверены, что мужчина знал об обстоятельствах сделок своего бизнес-партнера.