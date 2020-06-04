Губернатор Вирджинии распорядился демонтировать памятник генералу Ли в Ричмонде

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Вирджиния, демократ Ральф Нортэм объявил в четверг о решении демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки (КША) Роберту Ли, установленный в столице штата городе Ричмонд. Об этом сообщает местный телеканал WSLS.

"В 2020 году мы больше не можем относиться с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей", - заявил он.

Монумент в настоящее время находится на так называемой Моньюмент-авеню - центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей конфедерации южных штатов.

Губернатор распорядится снять памятник с постамента и поместить его в специальное хранилище. Точная дата демонтажа пока неизвестна, однако Нортэм отметил, что это должно быть сделано "как можно скорее". После этого жителям Ричмонда предстоит решить, чем заменить конную статую генерала.

Ранее мэр Ричмонда, демократ Левар Стоуни заявил, что намерен 1 июля опубликовать постановление об удалении остальных монументов конфедератам с Моньюмент-авеню. Памятник Ли, однако, он демонтировать не мог, поскольку статуя находится на специальном "островке" земли, принадлежащем властям штата, а не городу. Это самый большой монумент на Моньюмент-авеню: вместе с постаментом он возвышается почти на 20 м, а вес самой статуи составляет 12 тонн.

Беспорядки в Ричмонде

В ночь на 31 мая участники беспорядков, спровоцированных смертью темнокожего американца Джорджа Флойда, нарисовали оскорбительные надписи на многих монументах политическим лидерам и военачальникам Конфедерации в Ричмонде, в частности, на памятнике генералу Роберту Ли, мемориалах генералу Томасу Джексону (1824-1863), а также единственному президенту КША Джефферсону Дэвису (1808-1889). От огня пострадало здание организации "Объединенные дочери Конфедерации", которая более 100 лет назад занималась возведением этих монументов. Стоуни ввел в административном центре штата комендантский час.