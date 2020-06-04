Глава Минюста заявил, что иностранные силы прилагают усилия для обострения насилия в США

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Иностранные силы действуют "со всех сторон" с целью спровоцировать большее насилие в Соединенных Штатах. С таким утверждение выступил в четверг министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в американском министерстве юстиции.

По его версии, иностранные силы действуют "со всех сторон с целью приложить усилия, провоцируя большее насилие" в стране. Министр утверждает, что у него есть доказательства этих действий, однако не стал их предоставлять. Он также не указал, о каких именно странах идет речь.

Иностранные силы, полагает Барр, "на постоянной основе" прилагают усилия для распространения дезинформации о демонстрациях в стране. "Много дезинформации распространяется таким образом. <...> У нас есть доказательства того, что некоторые из иностранных хакеров и групп, которые связаны с иностранными правительствами, сосредоточены на этой ситуации (вокруг протестов в стране - прим. ТАСС)", - утверждает министр.

По версии также выступавшего на пресс-конференции директора ФБР Кристофера Рея, иностранные силы "сеют раздор" в США, в частности "при помощи имеющих отношение к государству СМИ <...> и соцсетей", чтобы провоцировать беспорядки. "Эти иностранные субъекты должны знать, что мы крайне внимательно следим за их деятельностью и готовы действовать в случае необходимости", - заключил Рей. Глава ФБР также не указал, о каких именно странах идет речь, и не предоставил конкретной информации об их деятельности.

Протестующие и подстрекатели

Говоря о беспорядках, Барр подчеркнул, что эти "бессмысленные акты анархии" являются преступлениями, "направленными на устрашение сограждан". "У нас есть доказательства того, что "Антифа" (движение американских антифашистов - прим. ТАСС) и другие подобные экстремистские группы, а также представители различных политических убеждений были причастны к подстрекательству и участию в актах насилия", - сказал министр. Он добавил, что правоохранительные органы во время расследования сосредоточили свое внимание на "подстрекателях к насилию".

Руководитель ведомства рассказал, что Минюст работает с властями штатов с целью установить личности "разжигающих насилие агитаторов". При этом правоохранительные органы, по его версии, "понимают различие" между ними и мирными протестующими. Он также отметил, что уровень насилия во время демонстраций за последние две ночи заметно сократился.