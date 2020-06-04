Меркель заявила, что не думает снова выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла спекуляции о возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ и заявила, что и не думает об этом.

"Нет. Действительно нет", - сказала она в четверг в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о готовности пойти канцлером на пятый срок в свете коронавирусного кризиса и необходимости его преодоления. Меркель добавила, что ее решение "очень твердое".

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель должна остаться, поскольку очень хорошо руководит государством во время эпидемии.

Меркель в конце октября 2018 года объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Канцлер также заявила, что останется главой правительства до 2021 года и затем не будет занимать политических постов.