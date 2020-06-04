В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в четверг помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на видеосеминаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

"Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, <...> а Россия перевернула ход войны, и режим [президента Сирии Башара] Асада остается там до сих пор", - заявил он. "Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах", - убежден американский дипломат.

"Это также позволило России создать базу в регионе и придало ей смелости, чтобы предпринимать дальнейшие шаги в регионе <...>", - отметил Шенкер. В качестве примера он привел ситуацию в Ливии.

"45 лет это было краеугольным камнем американской политики - держать Россию в стороне от Ближнего Востока", - добавил представитель Госдепартамента. По его утверждению, РФ на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль", и США считают, что Москва "должна уйти" из региона.

Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки президента Башара Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем. Однако политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа - прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, США и ряда стран ЕС - способствовала эскалации конфликта. Вооруженное противостояние продолжается уже девять лет. За это время, по данным ООН, в стране погибли более 400 тыс. человек и около 5,6 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн).