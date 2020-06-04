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Мэр Лос-Анджелеса отменил комендантский час

Его действие в четверг продлевать не будут, сообщил Эрик Гарсетти

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) не будут продлевать действие комендантского часа, который был введен в городе в конце прошлой недели из-за протестов и беспорядков. Об этом сообщил в Twitter в четверг мэр города Эрик Гарсетти.

"Я отменил комендантский час в Лос-Анджелесе", - написал он. Гарсетти в среду заявил, что действие комендантского часа в четверг продлевать не будут.

Минувшим вечером и ночью в Лос-Анджелесе прошли демонстрации, но массовых беспорядков не было. Комендантский час также был отменен в калифорнийских городах Сан-Франциско и Сан-Хосе.

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