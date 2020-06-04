В Вене демонстрация против полицейского насилия в США собрала 50 тыс. человек

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Демонстрация "Жизнь черных имеет значение" против полицейского насилия на почве расизма в США прошла в четверг в Вене. Массовая акция в память об афроамериканце Джордже Флойде собрала около 50 тыс. участников, сообщило со ссылкой на полицию Австрийское агентство печати.

На демонстрацию на Площади прав человека собирались в основном молодые люди, которые прошли до площади Карлсплац. Митингующие в масках из-за эпидемии коронавируса пронесли в руках плакаты с надписями в поддержку чернокожих, против расизма, полицейского насилия в США. Акция прошла мирно. Полиция в знак солидарности транслировала на информационном табло служебных машин надпись: "Жизнь черных имеет значение".