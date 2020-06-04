Президент Мексики объяснил рекордный рост числа смертей из-за коронавируса уточнением цифр

МЕХИКО, 4 июня. /ТАСС/. Почти 1,1 тыс. летальных исходов из-за коронавируса в Мексике, о которых власти сообщили в среду, произошли не за один день. Появление такого рода данных связано в том числе с уточнением ранее полученной информации о смертях среди инфицированных пациентов и с другими причинами технического плана. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в штате Чьяпас глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я хочу сообщить всему народу Мексики, что это случилось, потому что была выполнена корректировка числа смертей, которые произошли раньше и не были зарегистрированы, или же не была установлена их причина. Была проведена такая актуализация, но это не означает, что за день умерла тысяча человек, я хочу очень ясно это обозначить", - сказал политик. Текст его выступления был обнародован на официальном сайте его администрации.

Лопес Обрадор отметил, что мексиканцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, в частности, выходить из дома только в случае крайней необходимости. При этом он подчеркнул, что важно не допустить "психоза и страха" в связи с продолжающимся распространением инфекции.

В Мексике с 28 февраля специалисты выявили в общей сложности 101 238 заразившихся, умерли 11 729 человек. С 21 мая в республике ежедневно фиксируется в среднем более 3 тыс. новых случаев инфицирования.

В конце марта правительство объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. С 1 июня в Мексике началось постепенное возобновление работы предприятий, хотя в подавляющем большинстве регионов сохраняется максимальный уровень эпидемической угрозы.