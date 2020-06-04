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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Суд установил залог в размере $750 тыс. каждому из троих полицейских, задерживавших Флойда

Дату следующих слушаний назначили на 29 июня

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Залог в размере $750 тыс. установлен за каждого из троих бывших полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, умершего впоследствии в одной из больниц Миннеаполиса (штат Миннесота). Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

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По его данным, трое бывших полицейских - Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - впервые предстали перед судом после того, как в среду им были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Судья по округу Хеннепин Пол Скоджин назначил дату следующих слушаний на 29 июня.

Агентство подчеркивает, что речь идет лишь о троих полицейских, участвовавших в задержании Флойда. Бывшему сотруднику полиции Дереку Шовину, применившему удушающий прием против афроамериканца, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Дата следующих слушаний пока не назначена.

Всем четверым в случае признания их виновными грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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