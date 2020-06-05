Митингующие попытались прогнать мэра Нью-Йорка с митинга

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио в четверг решил выступить на митинге в Бруклине, однако протестующие требовали его ухода, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойда собрались несколько тысяч человек. Меры безопасности в парке были значительно усилены, весь парк был оцеплен полицией, а в небе завис полицейский вертолет. Все ждали выступления брата Джорджа Теда, однако вначале на сцену поднялся Ди Блазио.

"Никаких политиков, - кричала толпа. - К черту твой комендантский час".

"Мы пришли сюда бороться за свои права, а не выслушивать речи политиков", - поделилась с корреспондентом ТАСС раздражением одна из протестующих.