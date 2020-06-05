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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Митингующие попытались прогнать мэра Нью-Йорка с митинга

Вместе с тем собравшиеся с уважением выслушали жену мэра, афроамериканку Чирлейн Маккрэй
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Описание
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Мэр Нью-Йорка Билл Ди Блазио в четверг решил выступить на митинге в Бруклине, однако протестующие требовали его ухода, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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На митинге в память об убитом полицейским в Миннеаполисе Джордже Флойда собрались несколько тысяч человек. Меры безопасности в парке были значительно усилены, весь парк был оцеплен полицией, а в небе завис полицейский вертолет. Все ждали выступления брата Джорджа Теда, однако вначале на сцену поднялся Ди Блазио.

"Никаких политиков, - кричала толпа. - К черту твой комендантский час".

"Мы пришли сюда бороться за свои права, а не выслушивать речи политиков", - поделилась с корреспондентом ТАСС раздражением одна из протестующих.

Протесты в Нью-Йорке
© Мария Хренова/ТАСС

В то же время митингующие с уважением выслушали жену мэра - афроамериканку Чирлейн Маккрэй. Она призвала толпу к спокойствию. После этого Ди Блазио смог выступить. В частности, он пообещал изменения в нью-йоркской полиции. "Джордж Флойд погиб не зря. Мы должны добиться масштабных изменений в этом городе и этой стране", - сказал он. "В этом городе мы не ограничимся словами, мы будем вносить изменения, изменения в полиции Нью-Йорка, изменения, которые вы сами сможете увидеть", - пообещал Ди Блазио.

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