Трамп выступил за увеличение финансирования полиции на фоне беспорядков в США

"Новая тема радикальных левых демократов - сократить финансирование полиции. Помните об этом, когда вы не хотите, чтобы совершались преступления, особенно в отношении вас и вашей семьи. Вот куда тянут социалисты Сонного Джо [Байдена]. Я же полная противоположность, больше денежных средств правоохранительным органам", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) бывший вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента, выступил с призывом к Конгрессу США принять меры в связи с волной протестных выступлений, прокатившихся по стране после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Байден обещал, что в случае победы на выборах в течение первых 100 дней после инаугурации сформирует специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции в стране.