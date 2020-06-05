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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп выступил за увеличение финансирования полиции на фоне беспорядков в США

Ранее Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах сформирует спецкомиссию для надзора за работой полиции в стране

ТАСС, 5 июня. Президент США Дональд Трамп в четверг выступил с предложением увеличить финансирование правоохранительных органов на фоне беспорядков по всей стране.

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"Новая тема радикальных левых демократов - сократить финансирование полиции. Помните об этом, когда вы не хотите, чтобы совершались преступления, особенно в отношении вас и вашей семьи. Вот куда тянут социалисты Сонного Джо [Байдена]. Я же полная противоположность, больше денежных средств правоохранительным органам", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания) бывший вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента, выступил с призывом к Конгрессу США принять меры в связи с волной протестных выступлений, прокатившихся по стране после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Байден обещал, что в случае победы на выборах в течение первых 100 дней после инаугурации сформирует специальную комиссию, которая будет осуществлять надзор за работой полиции в стране.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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