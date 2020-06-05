NBC: Трамп собирался уволить шефа Пентагона из-за разногласий по поводу протестов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на этой неделе рассматривал возможность отправить в отставку министра обороны США Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестов, но передумал, так как не хочет санкционировать перестановки в правительстве перед выборами в начале ноября. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC .

По данным ее источников, Трамп рассердился на Эспера по двум причинам, непосредственно связанным с охватившими страну демонстрациям против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения.

Шеф Пентагона во вторник в интервью NBC признался, что не знал, зачем его пригласили в понедельник пройтись с президентом США и другими официальными лицами от Белого дома к церкви, подожженной во время акций протеста, возле которой Трамп позировал для фотографов с Библией в руках. Кроме того, Эспер во время брифинга в Пентагоне в среду выступил против задействования в связи с протестами закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование вооруженных сил внутри страны. Трамп неоднократно заявлял о готовности при необходимости воспользоваться этим законом.

По данным источников телекомпании, Трамп продемонстрировал Эсперу, что разгневан его высказываниями в среду в присутствии министра юстиции Уильяма Барра и позднее собирался отправить шефа Пентагона в отставку. Через день хозяин Белого дома передумал, последовав рекомендации помощников не затевать перестановки в кабинете перед выборами президента США 3 ноября. По словам одного из советников, отставка Эспера "не стоит того, чтобы осуществлять перестановки за пять месяцев до голосования".

Обвинения в самопиаре

Трамп в понедельник вечером выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Выступление проходило под грохот разрывов светошумовых гранат. Полиция в этот момент зачищала Лафайет-сквер от протестующих.

Позднее Трамп вышел из резиденции и в сопровождении Эспера, Барра, сотрудников администрации и журналистов направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую вечером ранее подожгли протестующие. Трамп взял в руки Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем обещал обеспечить безопасность государства.

Ряд СМИ посчитал, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью". Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул главу государства в связи с этим эпизодом в склонности к самопиару. Белый дом во вторник назвал ошибочными заявления о том, что полиция в понедельник вечером зачищала территорию у вашингтонской площади Лафайет-сквер от протестующих в связи с тем, что туда направлялся Трамп.