В Японии заявили, что вопрос поездки Абэ на парад Победы пока не решен

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Решение по поводу возможной поездки премьер-министра Японии Синдзо Абэ на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня, на данный момент не принято. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"По поводу участия премьер-министра в церемонии на данный момент ничего не решено", - отметил он и добавил, что хотел бы воздержаться от более подробного ответа, поскольку вопрос лежит в плоскости внешнеполитических переговоров, которые продолжаются в настоящее время. Суга также подчеркнул, что правительство Японии продолжит активные переговоры с Россией на основе своей "базисной позиции, основанной на решении территориального вопроса и последующего заключения мирного договора".

Ранее в пятницу общенациональная газета Asahi сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня, однако обсуждение этого вопроса сойдет на нет без привлечения лишнего внимания.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

После объявления новой даты парада агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники писало, что Абэ не сможет поехать в Москву из-за того, что в конце июня США хотят провести очный саммит Группы семи. В конечном счете американский президент Дональд Трамп принял решение перенести встречу лидеров G7 на сентябрь. Также на нее он намерен пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.