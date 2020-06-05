Президент Филиппин выступил с новыми угрозами расправы в адрес наркоторговцев

ТАСС, 5 июня. Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил в пятницу с новыми угрозами убийств наркоторговцев в стране после конфискации полицией крупнейшей партии наркотиков рыночной стоимостью в 5,1 млрд песо (более $102 млн).

"Если вы будете уничтожать мою страну продажей наркотиков, то я убью вас", - цитирует агентство Reuters угрозу филиппинского президента.

По словам Дутерте, Филиппины стали перевалочным центром в Юго-Восточной Азии для сбыта наркотиков мексиканскими наркосиндикатами.

Угрозы президента Филиппин расправиться с торговцами наркотиками были вызваны конфискацией полицией на этой неделе 756 кг кристаллического метамфетамина, крупнейшей партии со времени начала пребывания Дутерте у власти в 2016 году.

В четверг ООН осудила Филиппины за внесудебные расправы в ходе инициированной Дутерте кампании по борьбе с наркотиками. В докладе, распространенном ООН в Женеве, говорится, что ее жертвами могли стать "десятки тысяч человек при почти полной безнаказанности для полиции и подстрекавших к насилию высокопоставленных чиновников".

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным международных правозащитных организаций, в ходе полицейских операций в стране были убиты 5,6 тыс. человек, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Позиция Дутерте вызвала возмущение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить казни подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебного разбирательства.