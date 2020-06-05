В Минске согласовывают условия дальнейшего пребывания в Белоруссии военных объектов РФ

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Вопрос условий дальнейшего пребывания на территории Белоруссии двух военных объектов России проходит процедуру внутригосударственного согласования, российскую сторону в рабочем порядке проинформируют о принятом решении. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

"В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством Республики Беларусь. По сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке", - отметили в оборонном ведомстве.

Межправительственные соглашения о порядке использования и содержания 43-го узла связи ВМФ России в Вилейке (Минская область) и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле "Барановичи" (Брестская область), заключенные 6 января 1995 года, вступили в силу 7 июня 1996 года. Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивается 7 июня 2021 года. В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года.

Строительство отдельного радиотехнического узла (ОРТУ) "Барановичи" (Ганцевичи, Брестская область) с радиолокационной станцией (РЛС) "Волга" началось в 1984 году, но затем было законсервировано. В 1997 году работы возобновились, в 2003 году РЛС была поставлена на боевое дежурство. В частности, с ее помощью осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция "Антей") действует в Минской области с января 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Также станция ведет радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.