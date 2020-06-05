Экс-генпрокурор Украины заявил, что не нашел доказательств вины Хантера Байдена

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma, членом правления которой являлся сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты, связанные с предполагаемой причастностью [Хантера] Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - сообщил Рябошапка агентству Reuters.

По словам экс-генпрокурора, были проверены "тысячи старых материалов дел" по Burisma и "аудит завершен". Рябошапка заверил, что при этом на него не оказывалось давления. "Что касается звонка [президента Украины Владимира] Зеленского и этой истории с Burisma. Могу сказать, что на меня не оказывалось никакого давления ", - подчеркнул он.

Руслан Рябошапка был генеральным прокурором Украины с августа 2019 года по март 2020 года. Находясь в должности, он объявил о проверке старых дел в рамках реформы прокуратуры, в том числе и связанных с Burisma.

Дело Burisma

Хантер Байден был членом правления украинской газовой компании Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в апреле сделал заявление, в котором обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что тот якобы получил около 200 млн долларов за закрытие дела, связанного с компанией Burisma. Он пояснил, что Порошенко в рамках коррупционной схемы с целью закрытия дела получил деньги из нескольких источников, владельцем которых был его соратник, бывший первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в предыдущем созыве Верховной рады Игорь Кононенко.

С именем Байдена связана скандальная история, которая привела в результате к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. По сообщениям американской прессы, представители администрации Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и инициировали процедуру импичмента президента США. Однако Сенат 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.