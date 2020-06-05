Байден назвал 15% американцев "не очень хорошими людьми"

ТАСС, 5 июня. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, заявил, что около 15% американцев являются "не очень хорошими людьми". Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg .

Отмечается, что соответствующее высказывание Байден сделал во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

В ходе разговора политик подверг критике президента США Дональда Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества. По словам Байдена, "значительное большинство" американцев - это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. В то же время он добавил, что от 10% до 15% граждан являются "не очень хорошими людьми".

Байден остался, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов. Его главный соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 8 апреля объявил о прекращении предвыборной борьбы. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Проблема расизма вышла на первый план в ходе предвыборной кампании в США, после того как во многих штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки в связи со смертью афроамериканца Флойда 25 мая, в отношении которого полицейские использовали жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.