Президент Польши подтвердил намерение участвовать в выборах

ВАРШАВА, 5 июня. /ТАСС/. Действующий президент Польши Анджей Дуда подтвердил свое намерение баллотироваться на второй президентский срок на выборах главы государства, которые назначены на 28 июня. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского телевидения глава исполнительного комитета правящей в республике партии "Закон и справедливость" Кшиштоф Соболевский.

Соболевский пришел в офис Государственной избирательной комиссии, чтобы подать документы, которые, по его словам, "подтверждают намерение участвовать в выборах избирательного комитета кандидата в президенты Анджея Дуды". "Одновременно я заявляю о намерении Анджея Дуды участвовать в выборах 28 июня в качестве кандидата", - добавил он.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Из-за пандемии и политических противоречий с оппозицией и внутри правящей коалиции власти не смогли организовать их вовремя, голосование не состоялось. Новые выборы назначены на 28 июня. В условиях пандемии нового коронавируса они пройдут по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте для находящихся на карантине и для всех желающих.

Парламент Польши принял новый закон о выборах, который предусматривает, что ранее зарегистрированные кандидаты могут продолжить кампанию без повторной регистрации и сбора подписей. Открыта также возможность вступления в борьбу новых претендентов на президентское кресло. Этим воспользовался действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа". Он заменил отказавшуюся от участия в предвыборной гонке Малгожату Кидаву-Блоньскую, и сейчас он считается главным конкурентом Дуды.