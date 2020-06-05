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Al Jazeera: силы Правительства национального согласия заняли город Тархуну

По данным телеканала, этот город является "главным оплотом сторонников Хафтара на западе Ливии"

ТАСС, 5 июня.Силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС), взяли под контроль город Тархуну, расположенный в 65 км к юго-востоку от Триполи. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на военный источник.

"Силы ПНС полностью взяли под контроль город Тархуну, являющийся главным оплотом сторонников Хафтара на западе Ливии", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее в пятницу источники Al Jazeera информировали о том, что силы ПНС приступили к штурму Тархуны с нескольких сторон.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

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