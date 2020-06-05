В МИД Китая заявили, что Пекин высоко оценивает заявление Захаровой о Гонконге

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Китай высоко ценит заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что попытки использовать площадку Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга - это не что иное, как сведение счетов США с КНР. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай высоко оценивает слова [официального представителя МИД РФ Марии] Захаровой", - сказал дипломат. "В последнее время Захарова и [глава МИД РФ Сергей] Лавров поддерживали Китай в вопросах по Гонконгу и призывали внешние силы отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая", - добавил он.

По словам официального представителя МИД КНР, "разработка законопроекта о национальной безопасности в специальном административном районе КНР Гонконге - это внутреннее дело Китая, в котором нет места для внешнего вмешательства". "Если кто-то будет намереваться затронуть интересы Китая, КНР предпримет все необходимые ответные меры", - резюмировал он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что большинство членов СБ ООН не поддержали идею Великобритании и США обсудить на площадке организации планы китайских властей принять законопроект о национальной безопасности на территории Гонконга.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки использовать площадку СБ ООН для обсуждения ситуации вокруг Гонконга подрывают суверенитет КНР, являются грубым нарушением закрепленных в Уставе ООН основополагающих норм международного права.

Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) приняло на прошлой неделе резолюцию о подготовке законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга, который позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе. Местные власти поддержали инициативу и отметили, что та не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна - две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.