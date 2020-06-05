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Токио выразил протест Сеулу из-за учений у спорных островов

Речь идет об островах Такэсима в Японском море

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Южной Корее в связи с проведением учений у островов Такэсима (Токто) в Японском море, на которые претендует Токио. Об этом сообщило в пятницу японское министерство иностранных дел.

"Острова Такэсима являются исконной территорией Японии не только исторически, но и с точки зрения международного права. В свете этого мы считаем неприемлемым проведение там военных учений", - говорится в сообщении ведомства.

Протест был передан южнокорейскому посольству в Токио. Сами учения прошли 2 июня.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
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