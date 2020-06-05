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В Италии заявили, что изучают предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Глава МИД республики Луиджи Ди Майо отметил, что это может способствовать развитию международного диалога

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Италия с вниманием рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа о расширении формата саммита "Группы семи" (G7) за счет приглашения дополнительных стран, в том числе России. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом в ходе своей первой зарубежной поездки после карантина.

"Италия внимательно изучает любое предложение, которое может способствовать развитию международного диалога, особенно если такие предложения исходят от наших союзников. Италия верит в любые формы многостороннего диалога на любых площадках, который может способствовать координации в экономике и международной политике во имя всеобщего развития. В мире меняется равновесие, и любое предложение, которое отвечает этим глобальным изменениям, будет принято со вниманием Италией", - сказал Ди Майо.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

Ранее, когда Трамп еще два года назад впервые выступил с предложением о возвращении к формату "восьмерки" за счет РФ, только что назначенный премьер-министр Италии Джузеппе Конте сразу поддержал эту идею. В прошлом году он уже более сдержанно комментировал идею, но продолжал называть Россию "стратегически важным партнером, без участия которого невозможно решать международные кризисные ситуации".

Теги
СШАИталияРоссияТрамп, ДональдМаас, ХайкоДи Майо, Луиджи
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