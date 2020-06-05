{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Главы МВД ЕС предложили продлить закрытие внешних границ сообщества до конца июня

Описание
© Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить до конца июня. Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она. 

По словам Грас, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца. 

 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
ЕС вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня
Читать полностью