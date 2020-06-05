Главы МВД ЕС предложили продлить закрытие внешних границ сообщества до конца июня

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить до конца июня. Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

"Мы затронули перспективы снятия ограничений на внешних границах. Предложено продлить закрытие границ для третьих стран до конца месяца", - сказала она.

По словам Грас, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца.