Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте президента в пятницу.

"Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Валерия Евдокимова. Причины увольнения в документе не уточняются. Евдокимов возглавлял СВР с сентября 2019 года.

Кондратюк родился 1 января 1970 года в Кировоградской области на Украине. Кадровый украинский военный и сотрудник спецслужб. В 2014-2015 годах возглавлял департамент контрразведки Службы безопасности Украины, в 2015-2016 годах был начальником главного управления разведки Минобороны страны, в 2016-2019 годах занимал должность заместителя главы администрации пятого президента Петра Порошенко.