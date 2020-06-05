"Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня", - отметила она.

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. ЕС вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня. Об этом заявила в пятницу еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

По словам Юханссон, Еврокомиссия рекомендует странам - членам ЕС начать открывать внешние границы сообщества в начале июля. "Мы должны рассмотреть восстановление поездок к началу июля", - сказала она.

Еврокомиссар подчеркнула, что открытие внешних границ должно происходить сообща. "Нам надо обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми", - отметила Юханссон.

По ее словам, Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами и обнародует финальную рекомендацию. Однако, как она подчеркнула, последнее слово по границам всегда остается за каждой страной ЕС.

Ранее государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас сообщила, что закрытие внешних границ стран - членов Евросоюза рекомендовано продлить еще на две недели, то есть до конца июня.