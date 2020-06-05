Лукашенко заявил, что Белоруссия не потерпит давления на свои мирные ядерные программы

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Венгрия готовы жестко реагировать на попытки извне оказать давление на развитие их мирных ядерных программ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говоря о возведении в Белоруссии АЭС, а в Венгрии - двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

"Беларусь и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", - заявил Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба. По его словам, страны договорились, что вместе будут давать на них адекватный, но жесткий ответ. "Белорусская сторона не допустит, чтобы кто-то извне пытался влиять на нашу энергетическую политику. Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность, - подчеркнул глава государства. - Более того, мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Беларуси работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны".

По словам Лукашенко, белорусская сторона готова принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур, чтобы они убедились в том, что строящаяся БелАЭС не угрожает ни белорусам, ни соседям.

Готовы поделиться опытом

Лукашенко также отметил, что белорусы готовы поделиться с Венгрией опытом в строительстве атомной электростанции. "Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально на днях. Это [строительство новых энергоблоков] очень важно для Венгрии, - сказал Лукашенко. - У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России, поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте". Президент предложил консультации и помощь в этом вопросе. "Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой", - отметил он. Лукашенко сообщил, что стороны подтвердили заинтересованность "в обмене опытом в ядерно-энергетической сфере, эксплуатации АЭС, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом".

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск БелАЭС будет осуществлен в июле нынешнего года, выдача электроэнергии начнется осенью. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной.