США нанесли удары по талибам впервые после объявленного перемирия

ТАСС, 5 июня. Американская авиация нанесла удары по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в пятницу официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт на своей странице в Twitter.

"4 июня силы USFOR-A нанесли два удара [по талибам] с целью помешать им предпринять скоординированные атаки на контрольно-пропускные пункты афганских сил", - заявил Леггетт. Он уточнил, что ударам подверглась группа из 25 талибов в провинции Фарах, а также еще одна группа боевиков в провинции Кандагар.

"Мы повторяем: все стороны должны снизить уровень насилия в целях укрепления мирного процесса. Это были первые удары, нанесенные силами USFOR-A после перемирия по случаю праздника разговенья Ид [аль-Фитр]", - добавил Леггетт.