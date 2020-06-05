Верховный суд Греции дал защите Винника срок до 16 июня подать дополнительные документы

АФИНЫ, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции на пленарном заседании в пятницу дал защите россиянина Александра Винника срок до 16 июня подать дополнительные документы по апелляциям, которые касаются незаконности экстрадиции россиянина во Францию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Россиянин через адвокатов оспаривает законность его выдачи Франции, аналогичную апелляцию подали его жена и дети. "Защита может представить до 16 июня в Госсовет дополнительные документы по поданным апелляциям, после рассмотрения которых он примет решение по данному делу", - сказал председатель суда.

В ходе судебного заседания, которое с перерывами длилось более четырех часов, председатель суда заслушал выступления греческого адвоката россиянина Зои Константопулу, неоднократно просившей судей перенести заседание на более позднюю дату по ряду причин, в том числе и для того, чтобы предоставить дополнительные документы. Сначала председатель суда объявил в качестве срока подачи этих документов 12 июня. В ответ Константопулу просила предоставить срок до 5 июля.

"Я 11 июня отправлюсь во Францию на заседание там суда по делу Александра Винника, поэтому к 12 июня не успею вернуться. Кроме того, столь короткий срок не позволит защите получить заверенную генеральную доверенность от жены Александра Винника, которая находится в России, и тяжело болеет", - сказала адвокат. В результате председатель суда объявил 16 июня в качестве окончательной даты предоставления в секретариат суда дополнительных документов по делу.

Дело россиянина

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд подтвердил решение министра юстиции об экстрадиции россиянина в три страны. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Константопулу назвала тогда его вывоз в Париж в условиях строжайшей секретности "незаконным похищением", потому что, когда россиянин уже находился во Франции, ей в греческом Минюсте и Министерстве по делам защиты граждан Греции заявляли, что "не знают, где находится Александр", и не предоставляли никаких документов по экстрадиции.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже. 12 мая Суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью пребывания в тюрьме.