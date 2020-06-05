Чешский парламент призвал Россию оберегать захоронения погибших в Гражданской войне чехов

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента приняла в пятницу постановление с призывом к российским властям должным образом заботиться о находящихся на территории РФ захоронениях военнослужащих Чехословацкого корпуса, сформированного в сентябре 1917 года в составе Российской армии, и погибших во время Гражданской войны. Текст документа распространила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"Палата депутатов призывает РФ выполнять возложенные на нее обязанности, проистекающие из межправительственного соглашения о сохранении воинских захоронений. Это относится, прежде всего, к павшим военнослужащим Чехословацкого корпуса", - говорится в документе.

Президент Чехии Милош Земан 21 мая заявил пражской газете Mladá fronta DNES, что считает необходимым сохранение и создание в РФ памятников солдатам Чехословацкого корпуса, павшим в Гражданской войне.

Чехословацкий корпус, в котором, согласно пражским историкам, находились до 60 тыс. перешедших на сторону России во время Первой мировой войны австро-венгерских военнопленных, на начальном этапе Гражданской войны поддержал Белое движение. Затем, с согласия властей РСФСР, через Сибирь и Дальний Восток он был выведен с российской территории.

Отношения между РФ и Чехией обострились на фоне демонтажа 3 апреля властями района Прага-6 памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Разрешению проблем должны способствовать консультации между МИД обеих стран, которые готовятся в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.