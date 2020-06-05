Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей "нормандской четверки"

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина, Франция) в Париже, "проложит путь к саммиту в Берлине". Об этом заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на состоявшийся 5 июня телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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"Ангела Меркель - настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили ситуацию в Донбассе, мирное урегулирование и, в частности, выполнение договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки". "Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на неподконтрольных территориях для верификации удерживаемых лиц", - отметил Зеленский. По его словам, важен также доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.

По данным пресс-службы, стороны поднимали вопросы двусторонних отношений Украины и Германии в сфере противодействия коронавирусу и в финансово-экономическом секторе.

Переговоры в Берлине

О перспективах встречи "четверки" украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой вела переговоры во вторник в Берлине. Делегация, в составе который были глава офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран встретилась с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, помощником канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Геккером, а также министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По итогам переговоров Кулеба заявил, что контакты в "нормандском формате" продолжаются и в ближайшее время состоится очередная встреча глав МИД.