Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы открываем нашу страну. И <...> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения", - сказал он.

Он привел в пример такие штаты, как Джорджия, Флорида и Южная Каролина, которые сняли ограничения, и подчеркнул, что в них ситуация складывается очень хорошо.