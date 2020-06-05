Трамп заявил, что в США готовы более 2 млн доз вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Более 2 млн доз вакцины от нового коронавируса готовы к распространению, если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Огромный успех достигнут в отношении [разработки] вакцин. По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 млн [вакцин], готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - отметил Трамп. По его словам, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от нового коронавируса.

Президент указал на "весьма положительные сюрпризы" в отношении разработки лекарств от инфекции. "В отношении [разработки] лекарств у нас все замечательно", - отметил он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти отобрали пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. Среди них Moderna и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, вакцины которых в настоящее время находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам, указали источники газеты.

Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.

В начале мая американский лидер заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.