Вашингтон разрешит китайским авиакомпаниям совершать два пассажирских рейса в США в неделю

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация США разрешит китайским авиакомпаниям осуществлять в общей сложности два коммерческих пассажирских рейса между Соединенными Штатами и Китаем в неделю. Это следует из распространенного в пятницу распоряжения Министерства транспорта США.

"Министерство транспорта США вносит изменение в постановление <...>, чтобы позволить китайским авиаперевозчикам осуществлять в общей сложности два пассажирских рейса по расписанию в неделю в США и обратно", - говорится в документе. Ведомство отмечает, что это "соответствует тому [числу рейсов], которое китайские власти позволяют осуществлять американским авиакомпаниям". Новое правило "вступает в силу немедленно".

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что соответствующие ведомства Китая и США достигли определенного прогресса по регулированию пассажирского авиасообщения между двумя странами.

Ранее американский Минтранс объявил, что китайским авиакомпаниям будет запрещено осуществлять коммерческие пассажирские перевозки между США и КНР с 16 июня или раньше, если соответствующее решение будет принято президентом Дональдом Трампом. Данная мера затрагивает семь авиакомпаний, включая Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines. Минтранс подчеркнул, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия", чтобы улучшить ситуацию для американских авиаперевозчиков.

Управление гражданской авиации КНР в четверг сообщило о расширении авиасообщения с другими странами. С 8 июня иностранные авиакомпании получат возможность выбрать одну из воздушных гаваней Китая, куда в дальнейшем будут осуществляться регулярные перелеты. Каждая авиакомпания имеет право подать заявку для осуществления только одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, утвержденного китайскими властями.

С 12 марта в Китае действует ограничение на международные авиарейсы. Согласно им, от каждой страны рейсы в Китай могла осуществлять только одна авиакомпания. При этом авиаперевозчик мог осуществлять только один рейс в Китай по единственному маршруту с периодичностью раз в неделю и загрузкой не более 75%.