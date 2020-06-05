Трамп считает, что власти США должны принять дополнительные меры стимулирования экономики

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы американские федеральные власти приняли дополнительные меры стимулирования роста национальной экономики, чтобы она как можно скорее могла оправиться от последствий пандемии, вызванной новым коронавирусом. Глава администрации США подтвердил это, выступая в пятницу перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Мы приняли несколько важнейших законов общим объемом многие триллионы долларов, точнее, три [триллиона], чтобы спасти экономику. Мы готовы сделать больше, если захотим. Считаю, что нам следует поступить таким образом], поскольку мы доминируем", - заявил Трамп. В связи с этим он уточнил, что американская администрация будет запрашивать у Конгресса США дополнительные денежные средства для финансирования таких стимулирующих мер. "Мы будем запрашивать дополнительные деньги на стимулирующие меры <...>", - указал президент.

Как он при этом напомнил, еще примерно 5-7 лет тому назад эксперты предсказывали, что Китай в ближайшее время превзойдет США по объему своей экономики. "Этого не случилось", - сказал американский лидер. По его прогнозу, "этого не случится".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что правительство США будет настаивать на сокращении подоходного налога. "Я просто хочу добавить, что мы будем добиваться сокращения подоходного налога", - отметил Трамп. С его точки зрения, "это будет невероятной инициативой для бизнеса", а также для самих трудящихся.

Согласно изложенной Трампом информации, администрация США в самое ближайшее время будет принимать также меры поддержки "индустрии развлечений" и общественного питания. Речь может идти в первую очередь о налоговых послаблениях, пояснил глава Белого дома.

Трамп подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.