Зеленский обсудил с папой Римским ситуацию c пандемией и конфликт в Донбассе

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с папой Римским Франциском в развитие диалога, начатого во время официального визита главы украинского государства в Ватикан 8 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, прежде всего гуманитарные вызовы, стоящие перед миром.

Президент проинформировал папу Римского о ситуацию с безопасностью в Донбассе и обратился к нему с просьбой о помощи в освобождении всех украинских граждан, удерживаемых на неподконтрольной Киеву части Донбасса, а также находящихся под следствием и осужденных в России.

"Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании. Украина не пойдет на нарушение "красных линий" по отношению к собственной безопасности, суверенитету и территориальной целостности", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Собеседники также обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, взаимодействие в вопросах здравоохранения и защиты окружающей среды и пути реализации совместных инициатив в этом направлении.

Президент подтвердил приглашение папе Франциску осуществить визит на Украину.