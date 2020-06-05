Высылка двух российских дипломатов из Чехии. Главное

Чехия 5 июня объявила двух российских дипломатов персонами нон грата и обязала их покинуть страну.
- Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что такое решение связано со скандалом, который произошел весной текущего года. Он заявил, что дело о "доставке" в Чехию яда рицина российским дипломатом, о котором писали чешские СМИ на фоне скандала со сносом памятника маршалу Ивану Коневу, оказалось вымышленным.
- По его версии, эта скандальная история возникла "из-за внутренней борьбы между сотрудниками дипломатического представительства РФ в Праге". Бабиш утверждает, что один из них намеренно направил контрразведке вымышленную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.
- По мнению премьер-министра, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению в чешско-российских отношениях". Он считает, что сотрудник несет ответственность за "причинение ущерба доброму имени РФ в Чехии".
- Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что власти "пытались разрешить эту сложную и неприятную ситуацию дискретно и дипломатическим путем", однако потерпели неудачу. По его словам, Прага считает, что у нее не осталось "иной возможности", кроме как объявить российских дипломатов персонами нон грата. Власти Чехии, добавил Петржичек, обладают "пониманием ожидаемых ответных шагов" России после своего решения.
- Посольство России в Праге глубоко разочаровано таким решением чешских властей. Дипломаты считают это сфабрикованной провокацией и нежеланием "нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения".
- МИД России пообещал адекватный ответ на высылку дипломатов. Как отметили в министерстве, чешская сторона, пойдя на этот недружественный шаг, поступила "непорядочно и недостойно".
- В Россотрудничестве заявили, что не имеют причин ставить под сомнение надежность своих сотрудников, которых решили выслать власти Чехии. Как добавили в агентстве, дипломаты должны будут покинуть Прагу в течение 48 часов, но пока нет ясности, как сделать это в условиях ограничений, связанных с пандемией.
- Как отметил замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов, МИД России призывал чешскую сторону сесть за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию и изучить все факты. Он заявил, что чешские власти историей с высылкой дипломатов спасают свой мундир в глазах избирателей.